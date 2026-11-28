Девять человек ранены при атаке дрона на автобус "Мираторга" в Брянской области

Дрон-камикадзе атаковал автобус "Мираторга" в Климово: девять человек ранены Девять человек ранены при атаке дрона на автобус "Мираторга" в Брянской области

Москва28 ноя Вести.В поселке Климово Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по служебному автобусу компании "Мираторг". В результате атаки ранены девять человек – шесть сотрудников и местные жители. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

В п. Климово украинский дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании "Мираторг". Пострадали девять человек написал Егор Ковальчук

Отмечается, что у всех осколочные ранения. После больницы пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Еще один БПЛА атаковал предприятие в Стародубе – там пострадал 34-летний мужчина. Врачи уже оказали ему помощь.

За минувшие сутки над Брянской областью ликвидированы 506 украинских беспилотников самолетного типа. В отражении атак участвовали расчеты противовоздушной обороны, мобильные огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и Брянской транспортной полиции, а также спецподразделения Росгвардии.