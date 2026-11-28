Москва28 нояВести.В поселке Климово Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по служебному автобусу компании "Мираторг". В результате атаки ранены девять человек – шесть сотрудников и местные жители. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
В п. Климово украинский дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании "Мираторг". Пострадали девять человекнаписал Егор Ковальчук
Отмечается, что у всех осколочные ранения. После больницы пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
Еще один БПЛА атаковал предприятие в Стародубе – там пострадал 34-летний мужчина. Врачи уже оказали ему помощь.
За минувшие сутки над Брянской областью ликвидированы 506 украинских беспилотников самолетного типа. В отражении атак участвовали расчеты противовоздушной обороны, мобильные огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и Брянской транспортной полиции, а также спецподразделения Росгвардии.