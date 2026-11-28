Москва28 нояВести.В больницу в Брянской области доставили шестерых пострадавших при атаке БПЛА сотрудников "Мираторга". Об этом сообщает "БрянскToday".
Уточняется, что их привезли с осколочными ранениями. Врачи оказали пациентам необходимую помощь.
"Мираторг" выражает поддержку всем, кого затронул этот инцидент, и сделает все необходимое, чтобы помочь пострадавшим и их близкимцитирует сообщение компании издание
К месту атаки выехали представители руководства и службы безопасности "Мираторга".
Служебный автобус, в котором ехали сотрудники "Мираторга", подвергся удару украинского беспилотника в поселке Климово Брянской области. Всего пострадали девять человек – шесть сотрудников компании и местные жители.