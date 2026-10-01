Москва1 октВести.Массированной атаке дронов ВСУ подвергся АПХ "Мираторг" в Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

По имеющейся информации, пострадавших среди сотрудников нет.

Массированной атаке беспилотников подвергся АПХ "Мираторг". Уничтожено 9 единиц техники, еще 13 получили повреждения

говорится в публикации губернатора региона

Эту информацию подтвердили в холдинге. На сайте "Мираторга" сообщили, что проводится оценка ущерба.

Компания принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала и восстановления объекта

заверили в АПХ

По информации главы региона всего за минувшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено 139 украинских БПЛА самолетного типа.