Москва1 октВести.Массированной атаке дронов ВСУ подвергся АПХ "Мираторг" в Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.
По имеющейся информации, пострадавших среди сотрудников нет.
Массированной атаке беспилотников подвергся АПХ "Мираторг". Уничтожено 9 единиц техники, еще 13 получили поврежденияговорится в публикации губернатора региона
Эту информацию подтвердили в холдинге. На сайте "Мираторга" сообщили, что проводится оценка ущерба.
Компания принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала и восстановления объектазаверили в АПХ
По информации главы региона всего за минувшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено 139 украинских БПЛА самолетного типа.