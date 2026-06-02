Дрон ВСУ атаковал авто в Херсонской области, тяжело ранены двое мужчин Двое жителей Херсонской области тяжело ранены после атаки дрона ВСУ по машине

Москва2 июн Вести.Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в поселке Любимовка Херсонской области, в результате агрессии тяжело ранены двое мужчин 1992 г.р. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа региона Павел Филипчук.

Враг совершил атаку на гражданский автомобиль в центре Любимовки 2 июня.

Ранены двое молодых людей – 1992 г.р. У них осколочные ранения ног, рук, брюшной полости, головы. Один находится в состоянии средней степени тяжести, другой - в реанимации написал Филипчук в своем канале в мессенджере МАХ

Раненые доставлены в Каховскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Другой вражеский БПЛА запутался в проводах, в результате чего была повреждена ЛЭП — часть улицы временно осталась без света.