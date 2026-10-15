Москва15 октВести.Строительный магазин "Квадратный метр" в Энергодаре получил повреждения в результате атаки украинских дронов, рассказал Максим Пухов в своем канале в MAX.
Гражданская инфраструктура города подверглась атаке ночью 15 октября.
Два беспилотника квадрокоптерного типа нанесли удар по строительному магазину "Квадратный метр"… В результате попадания дрона произошло возгорание, часть помещений выгореласказано в сообщении
По предварительным данным пострадавших нет.
К настоящему часу возгорание локализовано, угрозы дальнейшего распространения огня нет.