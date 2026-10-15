Строительный магазин "Квадратный метр" в Энергодаре сгорел после атаки дронов

Дроны атаковали строительный магазин в Энергодаре Строительный магазин "Квадратный метр" в Энергодаре сгорел после атаки дронов

Москва15 окт Вести.Строительный магазин "Квадратный метр" в Энергодаре получил повреждения в результате атаки украинских дронов, рассказал Максим Пухов в своем канале в MAX.

Гражданская инфраструктура города подверглась атаке ночью 15 октября.

Два беспилотника квадрокоптерного типа нанесли удар по строительному магазину "Квадратный метр"… В результате попадания дрона произошло возгорание, часть помещений выгорела сказано в сообщении

По предварительным данным пострадавших нет.

К настоящему часу возгорание локализовано, угрозы дальнейшего распространения огня нет.