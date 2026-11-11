Москва11 нояВести.В деревне Зыкеево Чеховского городского округа Подмосковья пожарные тушат два дома, существует угроза третьему строению, сообщает Мособлпожспас в MAX.
Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг 1БИС. В тушении задействованы пять автоцистерн.
В деревне Зыкеево огнеборцы тушат два дома. … Существует угроза третьему дому, который находится в четырех метрахговорится в публикации
В ведомстве уточили, что один загоревшийся дом – трехэтажный, размером 10 на 8 метров, второй – двухэтажный, 7 на 4 метра.