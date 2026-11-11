Москва11 ноя Вести.Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в зоогостинице, сообщили в подмосковном главке ведомства.

ЧП произошло в деревне Левково Пушкинского городского округа.

На ЦППС Пушкинского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре в нежилом здании, на первом этаже которого расположен шиномонтаж, на втором этаже — зоогостиница "Зверополис" говорится в заявлении ГУ МЧС России по Московской области в MAX

Уточняется, что животных удалось эвакуировать еще до прибытия спасателей. Работы на месте осложняются плотной разноуровневой застройкой на прилегающей территории.