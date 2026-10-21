Москва21 октВести.Пожар, вспыхнувший в жилом доме в деревне Островцы городского округа Люберцы, потушен, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о пожаре в жилом доме №54А на улице Центральной поступило в 17.55 мск. В 19.15 огонь был локализован на площади 200 кв. м.
В 19.49 ликвидация открытого горения. В 22.15 ликвидация последствий. Есть пострадавшиеговорится в материале, опубликованном на сайте ведомства
К тушению привлекались 22 спасателя и 8 единиц техники.