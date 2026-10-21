Пожар в подмосковной деревне Островцы потушен, есть пострадавшие

Пожар в подмосковной деревне Островцы потушен Пожар в подмосковной деревне Островцы потушен, есть пострадавшие

Москва21 окт Вести.Пожар, вспыхнувший в жилом доме в деревне Островцы городского округа Люберцы, потушен, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме №54А на улице Центральной поступило в 17.55 мск. В 19.15 огонь был локализован на площади 200 кв. м.

В 19.49 ликвидация открытого горения. В 22.15 ликвидация последствий. Есть пострадавшие говорится в материале, опубликованном на сайте ведомства

К тушению привлекались 22 спасателя и 8 единиц техники.