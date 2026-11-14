Москва14 нояВести.На трассе А-107 "Московское малое кольцо" в аварию попали два грузовых автомобиля, сообщает столичный департамент транспорта в мессенджере MAX.
На 224-м км Московского Малого Кольца (А-107) произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилейговорится в публикации
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Движение по трассе затруднено в сторону Варшавского шоссе на участке в 4,5 километра, поскольку одна из двух полос перекрыта. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.