На Московском малом кольце произошла авария с участием двух грузовиков

Два грузовика попали в ДТП на Московском малом кольце, движение затруднено На Московском малом кольце произошла авария с участием двух грузовиков

Москва14 ноя Вести.На трассе А-107 "Московское малое кольцо" в аварию попали два грузовых автомобиля, сообщает столичный департамент транспорта в мессенджере MAX.

На 224-м км Московского Малого Кольца (А-107) произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей говорится в публикации

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Движение по трассе затруднено в сторону Варшавского шоссе на участке в 4,5 километра, поскольку одна из двух полос перекрыта. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.