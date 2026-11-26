Москва26 нояВести.В Донецкой Народной Республике два человека пострадали из-за вчерашних ударов беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
Отмечается, что один мужчина получил ранения в селе Красногоровка, второй – в поселке Великая Новоселка.
В результате вчерашней атаки БПЛА в селе Красногоровка пострадал мужчина 1981 г.р. Также вследствие вчерашних преступных действий киевского режима в пгт Великая Новоселка Великоновоселковского муниципального округа ранен мужчина 1973 г.р.написал Алексей Кулемзин
Обоим оказали квалифицированную медицинскую помощь.