Двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотников в ДНР

Два человека ранены при атаках дронов в Красногоровке и Великой Новоселке Двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотников в ДНР

Москва26 ноя Вести.В Донецкой Народной Республике два человека пострадали из-за вчерашних ударов беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

Отмечается, что один мужчина получил ранения в селе Красногоровка, второй – в поселке Великая Новоселка.

В результате вчерашней атаки БПЛА в селе Красногоровка пострадал мужчина 1981 г.р. Также вследствие вчерашних преступных действий киевского режима в пгт Великая Новоселка Великоновоселковского муниципального округа ранен мужчина 1973 г.р. написал Алексей Кулемзин

Обоим оказали квалифицированную медицинскую помощь.