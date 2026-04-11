Исаакиевский собор и храм Спас на Крови на Пасху можно будет посетить бесплатно

Два музея в Петербурге станут бесплатными для посещения во время Пасхи

Москва11 апр Вести.В Санкт-Петербурге 12 апреля музеи "Исаакиевский собор" и "Спас на Крови" можно будет посетить бесплатно, сообщается на сайте организации.

В 2026 году православные христиане празднуют 12 апреля Светлое Христово Воскресение. Кроме того, в этом году церковный праздник совпадает с 95-летием со дня открытия государственного музея "Исаакиевский собор".

В честь этих событий музей объявляет о бесплатном посещении основных экспозиций музеев-памятников "Исаакиевский собор" и "Спас на Крови" для всех категорий посетителей указывается в сообщении

При этом в музее отметили, что посетить обзорную площадку колоннады Исаакиевского собора по-прежнему можно будет только по билетам.

По данным социологических опросов, в 2026 году Пасху собираются отмечать семь из десяти граждан России. В рейтинге самых значимых праздников для россиян Пасха уступила лишь Новому году, Дню Победы и 8 Марта.