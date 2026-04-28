Два мирных жителя пострадали при сбросе авиационных бомб ВСУ под Белгородом

Две авиационные бомбы сбросили на село под Белгородом, двое мужчин пострадали Два мирных жителя пострадали при сбросе авиационных бомб ВСУ под Белгородом

Москва28 апр Вести.Два мирных жителя получили травмы в результате атаки ВСУ в селе Доброе Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.

По его данным, боевики сбросили две управляемые авиационные бомбы на социальный объект.

Враг целенаправленно ударил по социальному объекту в селе Доброе Грайворонского округа. Двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног говорится в сообщении губернатора

Отмечается, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Для дальнейшего лечения их переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Здание было частично разрушено при атаке.