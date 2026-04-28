Москва28 апрВести.Два мирных жителя получили травмы в результате атаки ВСУ в селе Доброе Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.
По его данным, боевики сбросили две управляемые авиационные бомбы на социальный объект.
Враг целенаправленно ударил по социальному объекту в селе Доброе Грайворонского округа. Двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ногговорится в сообщении губернатора
Отмечается, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Для дальнейшего лечения их переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Здание было частично разрушено при атаке.