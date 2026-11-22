Мэр Истры сообщила о гибели двух девочек после падения с 14-го этажа

Две девочки упали с высоты 14-го этжа в Истре и погибли Мэр Истры сообщила о гибели двух девочек после падения с 14-го этажа

Москва22 ноя Вести.Две девочки 15 и 13 лет погибли в подмосковной Истре, упав с высоты 14-го этажа, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила мэр города Татьяна Витушева.

Трагедия произошла на улице Шнырева.

В городе Истра погибли две школьницы 2011 и 2013 годов рождения... Обе девочки жили в городе, воспитывались в благополучных семьях и на профилактическом учете не состояли написала Витушева в своем канале MAX

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства гибели девочек и проверяют все версии, добавила чиновница.