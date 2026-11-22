Москва22 нояВести.Две девочки 15 и 13 лет погибли в подмосковной Истре, упав с высоты 14-го этажа, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила мэр города Татьяна Витушева.
Трагедия произошла на улице Шнырева.
В городе Истра погибли две школьницы 2011 и 2013 годов рождения... Обе девочки жили в городе, воспитывались в благополучных семьях и на профилактическом учете не состоялинаписала Витушева в своем канале MAX
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства гибели девочек и проверяют все версии, добавила чиновница.