Москва23 окт Вести.Двое пьяных подростков погибли при падении с высоты 15 этажа в Барнауле, передает Baza. Утверждается, что они пытались произвести впечатление на девушек, с которыми только познакомились.

Трагедия произошла в районе проспекта Ленина. Отмечается, что двое школьников подошли к сверстницам и предложили прогуляться, те согласились, а спустя какое-то время юноши захотели впечатлить новых подруг.

Сверстницы думали, что это шутка, и не придали словам значения… Предварительно, парни находились в состоянии алкогольного опьянения говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Отмечается, что по факту было возбуждено уголовное дело, детали случившегося устанавливаются правоохранителями. При этом официальной информации о произошедшем от ведомств нет.