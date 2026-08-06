Движение на красной ветке московского метро вернулось в график

Движение на Сокольнической линии метро Москвы введено в график Движение на красной ветке московского метро вернулось в график

Москва6 авг Вести.Движение на Сокольнической ветке Московского метрополитена вернулось в график. Об этом сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Ранее ведомство информировало пассажиров о том, что на юго-западном участке красной ветки столичной подземки были временно увеличены интервалы движения.

Движение на Сокольнической линии (1) в графике говорится в публикации Дептранса

Временное увеличение интервалов движения было необходимо для проверки состава, уточняли ранее в ведомстве. Другие подробности оно не приводит.