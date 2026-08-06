Москва6 авгВести.Движение на Сокольнической ветке Московского метрополитена вернулось в график. Об этом сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.
Ранее ведомство информировало пассажиров о том, что на юго-западном участке красной ветки столичной подземки были временно увеличены интервалы движения.
Движение на Сокольнической линии (1) в графикеговорится в публикации Дептранса
Временное увеличение интервалов движения было необходимо для проверки состава, уточняли ранее в ведомстве. Другие подробности оно не приводит.