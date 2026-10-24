Движение общественного транспорта возобновили в Ижевске В Ижевске возобновлена работа общественного транспорта

Москва24 окт Вести.На территории Ижевска возобновлена работа общественного транспорта. Об этом в MAX сообщает Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС.

Внимание! В Ижевске возобновлено движение общественного транспорта говорится в мессенджере

Также на территории Удмуртской Республики введен отбой сигнала "Беспилотная опасность". В международном аэропорту Ижевска им. М. Т. Калашникова отменен режим "Ковер". Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА приостановил работу общественный транспорт.