Москва24 октВести.Движение общественного транспорта в Ижевске временно приостановлено на фоне беспилотной опасности. Об этом Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС информирует в MAX.
Внимание! В связи с сигналом "Опасное небо" в Ижевске остановлено движение общественного транспортаговорится в мессенджере ведомства
В регионе сохраняется режим угрозы атаки БПЛА. Врио главы республики Ольга Абрамова сообщила, что сирены звучали в ряде городов Удмуртии, в том числе, Ижевске, Воткинске, Сарапуле. Она попросила жителей не снимать и не выкладывать в сеть никакую информацию о БПЛА и работе ПВО РФ.