В Ижевске в целях безопасности остановлено движение общественного транспорта В Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА остановлена работа общественного транспорта

Москва24 окт Вести.Движение общественного транспорта в Ижевске временно приостановлено на фоне беспилотной опасности. Об этом Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС информирует в MAX.

Внимание! В связи с сигналом "Опасное небо" в Ижевске остановлено движение общественного транспорта говорится в мессенджере ведомства

В регионе сохраняется режим угрозы атаки БПЛА. Врио главы республики Ольга Абрамова сообщила, что сирены звучали в ряде городов Удмуртии, в том числе, Ижевске, Воткинске, Сарапуле. Она попросила жителей не снимать и не выкладывать в сеть никакую информацию о БПЛА и работе ПВО РФ.