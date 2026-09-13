Москва13 сенВести.На территории Удмуртии объявлена тревога из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.
Внимание! Введен сигнал "Опасное небо". Угроза атаки БПЛА. Включаем сирены в Можге, Сарапуле, Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском районах. Предупредила она в своем канале в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что на фоне беспилотной опасности были приостановлены полеты в аэропорту Ижевска.