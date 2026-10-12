Евраев: восстановлено движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено Евраев: восстановлено движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Москва12 окт Вести.В Ярославле отменены ограничения на движение автомобильного транспорта – выезд из города в сторону Москвы разрешен. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в своем канале на платформе MAX.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено проинформировал губернатор

В то же время глава Ярославской области предупредил, что непосредственная угроза атаки украинских беспилотников снята, но режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. При отражении вражеского удара были нейтрализован один БПЛА.