Жители деревень в Подмосковье могут остаться без воды из-за неисправности дамбы

Экологическое бедствие: сломанная дамба лишает воды жителей деревень Подмосковья Жители деревень в Подмосковье могут остаться без воды из-за неисправности дамбы

Москва12 июн Вести.Жители сразу нескольких деревень на юго-востоке Московской области рискуют остаться без воды. Река Жданка, которая наполняла пруды и колодцы в населенных пунктах, стремительно высыхает из-за неисправности дамбы. Проблема ремонта в том, что сооружение находится на границе двух городских округов, рассказали жители "Вестям".

Деревни Сельвачево, Ждановское, Галушино, Яковлевское, Константиново, выросшие за полвека по берегам Ждановского пруда, просят помощи. При попытке ремонта обветшавшей плотины на реке Жданка рабочие допустили ошибку, из-за которой вода начала уходить из пруда и колодцев.

Купаться негде, на лодке кататься негде, это экологическая катастрофа. Очень много мертвой рыбы, вода в колодцах начала уходить рассказала Наталья Ермакова

Спасать пруд пришлось местным жителям. Кто-то помогал деньгами, кто-то привозил мешки с щебнем, чтобы заделать оставшуюся дыру в плотине. Сейчас деревянная времянка на месте затвора плотины держится буквально на строительной пене.

Как рассказали жители, проблема в том, что на одном берегу – Домодедовский округ, а на другом – Раменский. Было направлено обращение в администрацию Раменска, где ответили, что вопрос с ремонтом будет решен при выделении соответствующего финансирования. Жители обратились за помощью в Домодедовскую администрацию, где также получили отказ.

Кто-то эту плотину сломал, а теперь она ничья. На балансе она нигде не стоит сказал житель местной деревни Сергей Мохов

По факту сооружения плотины на границе двух округов оказались бесхозными и отвечать за них некому. Уровень воды падает на 10-15 сантиметров в сутки, деревенские колодцы один за другим пересыхают.