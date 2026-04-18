SHOT: на озере Кумляк в Челябинской области прорвало дамбу

Москва18 апр Вести.На озере Кумляк в Челябинской области прорвало дамбу, водоем начал стремительно мельчать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По оценкам местных, вода отошла от берега уже на 20 метров.

Местные жители рассказали SHOT, что пять дней назад прорвало дамбу на озере Кумляк, которое находится в 800 метрах от одноименного села говорится в сообщении

Очевидцы отметили, что вода движется в сторону поселков Житари, Малые Житари и Зерновой. Котлованы, которые создаются потоками воды, перерезали несколько дорог в населенные пункты.

Ссылаясь на слова жителей, канал отмечает, что глава района приезжал на место и видел произошедшее. На данный момент, однако, никаких действий по восстановлению дамбы произведено не было.

Официальной информации об этом инциденте нет.