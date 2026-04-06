В Казахстане начались работы по восстановлению дамбы "Шоптыколь"

Москва6 апр Вести.Прорыв дамбы произошел на плотине "Шоптыколь" в Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана, экстренные службы начали восстановительные работы на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) республики.

Специалисты начали работы по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды.

К работам по ликвидации последствий ЧП привлекли сотрудников МЧС, полиции и дорожных служб. В операции также участвуют около 170 человек личного состава МЧС, задействовано 43 единицы специализированной техники.

В МЧС уточнили, что гидротехническое сооружение расположено в 2 километрах к северу от села Сабынды, численность населения которого превышает 1 тысячу человек Этот населенный пункт находится в 70 километрах от столицы Казахстана Астаны.

Ранее похожая ситуация произошла в Дагестане, где из-за сильных дождей был прорван земляной вал Геджухского водохранилища в Дербентском районе республики.