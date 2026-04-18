Москва18 апрВести.В правительстве Челябинской области опровергли появившуюся сегодня информацию о прорыве дамбы у села Кумляк и риске подтопления расположенных рядом населенных пунктов, передает ТАСС.
Там пояснили, что это старый производственный водоем одного из промпредприятий, где накануне произошел контролируемый слив воды, и к дальнейшему использованию он не планируется.
Подтопленных населенных пунктов нет, как нет и рисков подтопленияговорится в сообщении
Вениамин Владельщиков – глава Уйского муниципального округа, в состав которого входит село Кумляк, уточнил, что вся вода уже сошла.