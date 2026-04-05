Москва5 апр Вести.Китайский юань способен поддержать иранский риал на фоне неэффективности западных экономик в условиях мирового кризиса. Такое мнение выразил экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов в интервью ИС "Вести".

По словам экономиста, из-за ближневосточного конфликта происходит фундаментальный сдвиг мировой экономики, и на этом фоне становится очевидна неэффективность западных экономик и их крайняя уязвимость к повышению цен на энергоресурсы.

Колташов констатировал, что в Иране обесценилась национальная валюта – риал – и для восстановления ситуации необходимо в страну завести стабильную валюту, например, китайский юань или российский рубль.

Я предполагаю, что есть какое-то соглашение между Ираном и Китаем, и Китай поддерживает Иран. В частности, готов материально его поддерживать. Это было бы очень важно сейчас для Ирана, в том числе в форме заброса в Иран наличности. Там очень непростая ситуация, там обесценилась национальная валюта, и необходимо заводить твердую валюту какую-то, которая может оказаться на руках населения, накапливаться там и улучшит курс национальной валюты иранской, и сдержит инфляцию, а может быть даже где-то вызовет и дефляцию. В теории это мог бы быть и рубль тоже, то есть юань и рубль. Но, наверное, это будет, скорее всего, юань считает эксперт

Ранее Василий Колташов заявил, что на фоне мирового экономического кризиса России необходимо укреплять рубль.