В Татарстане инициируют референдум о переходе в другой часовой пояс

Экономия и здоровье: в Татарстане предложили перевести стрелки часов вперед

Москва15 апр Вести.Депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин предложил перевести республику в другой часовой пояс – плюс два часа к московскому времени, для чего организовать всенародный референдум, сообщает РИА Новости.

Сейчас время в Татарстане совпадает с московским.

Выступая на заседании регионального парламента, Ягудин напомнил, что в 2024 году уже обращал внимание на несоответствие времени в Татарстане реальному ритму жизни республики, но его инициатива не была поддержана.

Сегодня я вновь прошу вернуться к нему (этому вопросу – прим. ред.) с позиций здравого смысла, интересов жителей, объективных данных сказал Ягудин

По его мнению, время в республике должно быть приближено к активному времени жизни людей.

Он также отметил, что население жалуется на рост нарушений сна и ухудшение самочувствия, что связано со сдвигом времени.

Кроме того, это может дать экономию электроэнергии – порядка 140 миллионов киловатт-часов в год, указал парламентарий.