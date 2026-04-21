Москва21 апр Вести.Для Соединенных Штатов гораздо более проблемным вопросом является восстановление транзита через Ормузский пролив, чем блокировка иранских портов в Персидском и Оманском заливах. Об этом рассказал в интервью телеканалу CNN бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

По его словам, этот водный путь более полезен для Ирана, "чем ядерное оружие".

Кларк отметил, что есть очень много серьезных препятствий, с которыми сталкиваются американские военные. Это мины, скоростные катера, артиллерия, крылатые и баллистические ракеты.

Это очень ограниченная территория. Она была укреплена годами. И иранцы, безусловно, извлекли уроки констатировал генерал

Кларк отметил, что, если Соединенные Штаты попытаются применить силу, чтобы вновь открыть Ормузский пролив, "это будет настоящая битва". При этом он указал на то, что Тегеран отлично осознает стратегическую ценность Ормузского пролива на переговорах, и поэтому ощущают свое преимущество.

Они знают, что мы не хотим задействовать сухопутные войска. Они знают, что мы не хотим нести потери. Мы не хотим подводить наши корабли достаточно близко, чтобы быть пораженными их ракетами... поэтому это действительно сложная военная проблема. Это досадно, потому что именно это определяет их позицию на переговорах резюмировал Кларк

Ранее американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена заявил, что Иран сорвал военные планы США, предложив открыть Ормузский пролив. По его мнению, победителем из конфликта выйдет Тегеран, а не Вашингтон.