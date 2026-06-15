Эксперт Гази: Иран никогда не угрожал существованию сионистского режима Иранский политолог: мы 20 лет заявляем, что наши ядерные программы мирные

Москва15 июн Вести.Иранская ядерная программа стала объектом двойных стандартов, а ее предполагаемая опасность для существования, в частности, сионистского режима используется как предлог продолжения военного конфликта на Ближнем Востоке для достижения совершенно иных целей. Об этом заявил представитель АНО "Русско-иранский центр правового и экономического сотрудничества" Аббас Мирзаи Гази в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он подчеркнул, что уже два десятилетия Иран последовательно демонстрирует международному сообществу мирный характер своей ядерной программы и неизменную готовность к сотрудничеству с МАГАТЭ в рамках инспекций.

Мы более 20 лет официально заявляем, что наши ядерные программы будут под контролем МАГАТЭ [Международное агентство по атомной энергии], будут всегда соответствовать мирной программе. Более того, у нас по шариату запрет на немирное ядерное оружие. Вот поэтому поводу мы всегда были под контролем. И здесь возникает вопрос, а кто не под контролем? Сионистский режим никогда не был под контролем и до сих пор нет. Поэтому очень смешно и забавно, когда говорят, что Иран угрожает существованию Сионистского режима – это двойные стандарты заявил он

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что претензии к Ирану по поводу ядерной или ракетной программам со стороны США являются лишь формальностью. По мнению эксперта, это лишь предлог, главное [для США и Израиля] - свержение существующего режима власти исламской формы управления в Иране.