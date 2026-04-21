Эксперт Камкин рассказал, чем займется Репке после ухода из журналистики Эксперт Камкин: после ухода из журналистки Репке может заняться лоббизмом

Москва21 апр Вести.После ухода из журналистики экс-сотрудник газеты Bild Юлиан Репке может заняться лоббизмом, поскольку имеет связи в политике и бизнес-сообществе. Такое мнение ИС "Вести" озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Он добавил, что во время работы корреспондентом газеты Bild на Украине Репке отличился фейками о действиях ВС РФ.

Он много лет работал спецкором Bild непосредственно на Украине, и он автор множества таких пропагандистских заявлений и откровенных инсинуаций, дискредитирующих ВС РФ. … Многие журналисты, особенно достаточно глубоко работающие по определенной теме, имеют достаточно сильные связи с бизнесом, с политическим классом, с околополитическими кругами. Таким образом, он сумел обрасти наверняка достаточно сильными связями, что делает его фигурой в лоббизме, обладает связями между политиками и бизнес-сообществом. И, наверное, в этой роли он сейчас и будет полезен рассказал Камкин

Ранее экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что уход Репке из профессии в околовоенную сферу говорит, что он никогда не был успешным журналистом.