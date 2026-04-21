Москва21 апр Вести.Если бы Юлиан Репке был успешным журналистом, он бы не менял свою профессию. Такое мнение ИС "Вести" озвучил депутат Бундестага XIX созыва, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт, комментируя новость, что журналист Юлиан Репке увольняется из газеты Bild и уходит в компанию, которая производит дроны (БПЛА).

Он добавил, что такие смены профессии являются понижением для любого журналиста.

Был бы он успешный журналист, он бы не менял работу и не уходил бы туда, в этот оборонный комплекс, хотя, это обыкновенная компания, которая получила заказ от министерств обороны двух стран. Для любого журналиста это понижение. И я не думаю, что он там отверткой будет собирать дроны. Наверняка ему дадут какую-то позицию, на которой он попытается убедить читателей, что это самая мирная профессия - сейчас собирать дроны. Он будет обосновывать, что он этим спасает весь мир. И вот таких людей, ну, наверное, туда и берут рассказал Гердт

Ранее сообщалось, что журналист издания Bild Юлиан Репке меняет профессию ради работы на немецко-украинского производителя дронов.