Эксперт Крутаков сравнил Европу с дохлой рыбой, плывущей по течению Крутаков: Европа плывет по течению и не может принимать управленческие решения

Москва24 апр Вести.Европа плывет по течению и не может принимать управленческие решения. Об этом ИС "Вести" заявил экономист, политолог, автор книги "Нефть и мир" Леонид Крутаков.

По его словам, в настоящее время Европа ведет себя абсолютно самоубийственно. С одной стороны, ее действия неожиданные, а с другой – повторяют паттерн 1973 года, когда было нефтяное эмбарго во время Войны Судного дня и объявление повышенной боевой готовности американских войск.

[37-й президент США Ричард Никсон] просто поставил чуть ли не на колени всю европейскую элиту. То, что сегодня Трамп пытается их запугать, тоже выходом из НАТО. То есть, мы в некотором роде видим повторение, а то, что национальные элиты европейские к этому времени выродились – это деградация колоссальная … Они плывут по течению и не способны принимать управленческие решения, потому что управленческие решения – это же решения, которые меняют ситуацию, правила игры. А если вы следуете в алгоритме, уже выстроенной американцами … повестки, то значит вы всего лишь дохлая рыба, плывущая по течению сказал эксперт

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что Европа отвязывается от Соединенных Штатов в военной сфере, пользуясь конфликтом на Ближнем Востоке.