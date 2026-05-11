Эксперт объяснил популярность иранских ИИ-роликов с ударами по Украине

Москва11 мая Вести.Популярность сгенерированных нейросетями видео с атаками иранских сил на Киев может быть связана с тем, что "Украина многим поднадоела". Об этом заявил ИС "Вести" военный обозреватель Денис Селезнев.

Ранее в сети распространились созданные с помощью искусственного интеллекта ролики, где иранские ракеты наносят удары по Киеву, Харькову и Днепропетровску. Видео набрали тысячи просмотров в западных соцсетях, отметил он.

Украина с самого начала конфликта [на Ближнем Востоке] активно подставлялась, а теперь возмущается тому, что им "угрожают". Иран вообще демонстрирует довольно-таки креативный, творческий подход к подобным роликам. У них очень много роликов стали хитами, в том числе и ролик об Украине. Что говорит о том, что и действия США беспардонные многим надоели в мире. Ну, и Украина — как такой плохой парень. Украина просто многим уже поднадоела. Поэтому вот такие заявления со стороны Ирана находят поддержку в широких слоях населения сказал Селезнев

Ранее в Иране заявили, что территория Украины стала законной целью для ударов из-за помощи Киева Израилю.