Москва2 июнВести.США не будут удовлетворены результатами переговоров с Ираном, поэтому боевые действия между странами продолжатся. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился политолог Юрий Светов.
Он вспомнил цитату третьего президента США Томаса Джефферсона, который во время войны с индейцами обещал "уничтожить всех до последнего".
Американцы продолжат военные действия. Они не удовлетворятся переговорами какими-то. Знаете, есть знаменитое выражение Томаса Джефферсона, третьего президента Соединенных Штатов Америки, когда он, говорил про войну с индейцами: "кто на нас напал, мы уничтожим их до единогорассказал Светов
Ранее американист Малек Дудаков заявил, что американцы не имеют конкретного плана действий против Ирана. Он добавил, что возобновление войны приведет к усилению топливного кризиса в США.