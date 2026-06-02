Эксперт усомнился в возможности мира между США и Ираном Эксперт Светов спрогнозировал продолжение боевых действий между США и Ираном

Москва2 июн Вести.США не будут удовлетворены результатами переговоров с Ираном, поэтому боевые действия между странами продолжатся. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился политолог Юрий Светов.

Он вспомнил цитату третьего президента США Томаса Джефферсона, который во время войны с индейцами обещал "уничтожить всех до последнего".

Американцы продолжат военные действия. Они не удовлетворятся переговорами какими-то. Знаете, есть знаменитое выражение Томаса Джефферсона, третьего президента Соединенных Штатов Америки, когда он, говорил про войну с индейцами: "кто на нас напал, мы уничтожим их до единого рассказал Светов

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что американцы не имеют конкретного плана действий против Ирана. Он добавил, что возобновление войны приведет к усилению топливного кризиса в США.