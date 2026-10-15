Емкость с газом разгерметизировалась во время пожара на складе в Подольске

Москва15 окт Вести.Огнеборцы Подмосковья ликвидируют пожар в складском помещении на улице Окружная в Подольске, сообщает региональный главк МЧС в MAX.

Когда к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, было установлено, что в результате пожара произошла разгерметизация емкости с газом в металлическом ангаре с дальнейшим распространением на площади 2400 квадратных метров.

Эвакуировано 23 человека. Предварительно пострадал 1 человек говорится в публикации

В спасательном ведомстве проинформировали, что к ликвидации пожара привлечено около 40 человек и 13 единиц техники.