Кадры полыхающего склада в Подольске появились в Сети

Опубликованы кадры мощного пожара на складе в Подольске после взрыва Кадры полыхающего склада в Подольске появились в Сети

Москва15 окт Вести.Видео пожара на складе в подмосковном Подольске, который вспыхнул после взрыва в ангаре с грузовиками, опубликовал в Telegram-канале портал MSK1.RU.

На кадрах видно, как над полыхающим складом поднимается густой черный дым.

ЧП произошло утром 15 октября на площадке, где заправляли бытовые газовые баллоны. По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация емкости с газом. Погиб один человек, еще трое пострадали.

По последним данным, пожар локализован на площади 2400 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Сотрудники МЧС России проливают и разбирают конструкции.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.