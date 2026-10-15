Москва15 октВести.Пожар в складском здании в Подольске локализован на площади 2400 "квадратов", открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС Московской области в MAX.

Пожарно-спасательными подразделениями проводится проливка и разбор конструкций, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадало 4 человека, из них 1 погиб

говорится в публикации

Дальнейшая информация уточняется, отметили в региональном ГУ МЧС.

Ранее ведомство сообщало, что во время пожара на складе в Подольске разгерметизировалась емкость с газом.