Москва15 октВести.Пожар в складском здании в Подольске локализован на площади 2400 "квадратов", открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС Московской области в MAX.
Пожарно-спасательными подразделениями проводится проливка и разбор конструкций, уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, пострадало 4 человека, из них 1 погибговорится в публикации
Дальнейшая информация уточняется, отметили в региональном ГУ МЧС.
Ранее ведомство сообщало, что во время пожара на складе в Подольске разгерметизировалась емкость с газом.