Москва15 октВести.Уголовное дело возбуждено после происшествия в подмосковном Подольске, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

ЧП произошло в четверг, 15 октября, на территории площадки, где производилась заправка бытовых газовых баллонов.

В Подольске возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, в результате которого пострадали люди

говорится в заявлении ведомства в MAX

По данным ведомства, есть пострадавшие, их количество уточняется.

Как сообщалось ранее площадь возгорания на площадке в Подольске составляет около 2400 квадратных метров.