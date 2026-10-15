В Подольске в результате ЧП на месте заправки газовых баллонов пострадали люди

СК возбудил дело после возгорания в Подольске В Подольске в результате ЧП на месте заправки газовых баллонов пострадали люди

Москва15 окт Вести.Уголовное дело возбуждено после происшествия в подмосковном Подольске, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

ЧП произошло в четверг, 15 октября, на территории площадки, где производилась заправка бытовых газовых баллонов.

В Подольске возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, в результате которого пострадали люди говорится в заявлении ведомства в MAX

По данным ведомства, есть пострадавшие, их количество уточняется.

Как сообщалось ранее площадь возгорания на площадке в Подольске составляет около 2400 квадратных метров.