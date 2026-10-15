Москва15 октВести.Уголовное дело возбуждено после происшествия в подмосковном Подольске, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
ЧП произошло в четверг, 15 октября, на территории площадки, где производилась заправка бытовых газовых баллонов.
В Подольске возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, в результате которого пострадали людиговорится в заявлении ведомства в MAX
По данным ведомства, есть пострадавшие, их количество уточняется.
Как сообщалось ранее площадь возгорания на площадке в Подольске составляет около 2400 квадратных метров.