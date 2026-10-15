Взрыв и пожар в ангаре Подольска привели к гибели двух человек

Два человека погибли при пожаре в ангаре Подольска Взрыв и пожар в ангаре Подольска привели к гибели двух человек

Москва15 окт Вести.Два человека погибли в результате взрыва и пожара в ангаре на станции заправки газовых баллонов в Подольске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В результате ЧП погибли два человека цитирует собеседника агентство

Ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.

Причиной трагедии, по последним данным, стала разгерметизация емкости с газом. Произошел взрыв, затем здание загорелось. Огонь охватил 2 400 квадратных метров. Сейчас пожар потушен, а СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.