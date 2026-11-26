Москва26 нояВести.До двух человек выросло число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС. Тело было обнаружено при разборе завалов.
До двух человек возросло число погибших при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Алтайском крае. Спасатели МЧС обнаружили тело еще одного погибшего при разборе заваловговорится в сообщении
Пол и возраст второго погибшего не называется.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда накануне. После этого начался пожар. Четыре квартиры были разрушены, в восьми зафиксированы частичные повреждения.
При разборе завалов был обнаружен погибший мужчина.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело, свою проверку проводит прокуратура.