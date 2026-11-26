Второго погибшего обнаружили на месте взрыва газа в доме на Алтае

Число погибших при взрыве газа на Алтае выросло до двух Второго погибшего обнаружили на месте взрыва газа в доме на Алтае

Москва26 ноя Вести.До двух человек выросло число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС. Тело было обнаружено при разборе завалов.

До двух человек возросло число погибших при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Алтайском крае. Спасатели МЧС обнаружили тело еще одного погибшего при разборе завалов говорится в сообщении

Пол и возраст второго погибшего не называется.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда накануне. После этого начался пожар. Четыре квартиры были разрушены, в восьми зафиксированы частичные повреждения.

При разборе завалов был обнаружен погибший мужчина.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело, свою проверку проводит прокуратура.