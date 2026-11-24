Площадь обрушения в доме на Алтае после взрыва газа составила 300 "квадратов"

При взрыве газа в доме на Алтае обрушилось 300 кв. метров Площадь обрушения в доме на Алтае после взрыва газа составила 300 "квадратов"

Москва24 ноя Вести.По предварительной информации, в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в райцентре Кулунда произошло обрушение на 4 и 5 этажах второго подъезда здания площадью около 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю в MAX.

В ведомстве проинформировали, что возникшее на месте происшествия возгорание ликвидировано, сейчас силы взаимодействующих служб разбирают завалы.

В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке по ул. Механизаторская произошло обрушение на 4-5 этаже второго подъезда площадью около 300 квадратных метров говорится в публикации

Пожарно-спасательными подразделениями из дома было выведено 6 человек, еще 20 эвакуировались самостоятельно. У места ЧП развернут пункт временного размещения на 150 человек.

Отмечается также, что на базе регионального главка МЧС приступил к работе постоянно действующий оперативный штаб, идет наращивание группировки задействованных в ликвидации последствий ЧП.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, при взрыве газа в многоквартирном доме в селе Кулунда один человек погиб и 14 пострадали.

СК по факту случившегося возбудил уголовное дело.