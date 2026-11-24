Состояние пострадавших при хлопке газа в Кулунде на Алтае оценивается как легкое

Медики оценили состояние пострадавших при взрыве газа в Кулунде как легкое Состояние пострадавших при хлопке газа в Кулунде на Алтае оценивается как легкое

Москва24 ноя Вести.У осмотренных врачами пострадавших от взрыва газа в многоквартирном доме в Алтайском крае зафиксированы легкие травмы. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

У всех, кто вышли, эвакуированы, [состояние] квалифицированно, как легкая степень тяжести. Они осматриваются на месте на текущий момент… Четверо точно отказались от госпитализации и осмотра в медицинском учреждении цитирует слова источника агентство ТАСС

Утром 24 ноября в многоквартирном доме на Механизаторской улице в селе Кулунда взорвался бытовой газ - в двух подъездах рухнули четвертый и пятый этажи. По предварительной информации, один человек погиб, еще 14 пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.