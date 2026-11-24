МЧС: пожар и обрушение произошли после взрыва газа в пятиэтажке на Алтае

МЧС: после взрыва газа в пятиэтажке на Алтае произошли пожар и обрушение МЧС: пожар и обрушение произошли после взрыва газа в пятиэтажке на Алтае

Москва24 ноя Вести.В Алтайском крае после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме произошел пожар и обрушились верхние этажи здания. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси с последующим возгоранием по адресу: Алтайский край, с. Кулунда, ул. Механизаторская, д. 22. По прибытию установлено, что произошло обрушение верхних этажей во втором подъезде пятиэтажного жилого дома говорится в канале ведомств на платформе MAX

В настоящее время на месте ЧП ведется ликвидация возгорания и эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП могут быть пострадавшие, один человек может оставаться под завалами.