Москва24 нояВести.В Алтайском крае после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме произошел пожар и обрушились верхние этажи здания. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси с последующим возгоранием по адресу: Алтайский край, с. Кулунда, ул. Механизаторская, д. 22. По прибытию установлено, что произошло обрушение верхних этажей во втором подъезде пятиэтажного жилого домаговорится в канале ведомств на платформе MAX
В настоящее время на месте ЧП ведется ликвидация возгорания и эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП могут быть пострадавшие, один человек может оставаться под завалами.