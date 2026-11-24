СК: при взрыве газа в жилом доме в Алтайском крае погиб один человек

Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае СК: при взрыве газа в жилом доме в Алтайском крае погиб один человек

Москва24 ноя Вести.Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Алтайском крае, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное СУ СК.

ЧП произошло утром 24 ноября в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда.

В результате хлопка бытового газа в двух подъездах обрушились четвертый и пятый этажи.

Пока речь идет об одном <погибшем> человеке. Это мужчина 1974 года рождения, который находился в соседней с эпицентром квартире говорится в сообщении

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