Москва24 нояВести.Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Алтайском крае, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное СУ СК.
ЧП произошло утром 24 ноября в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда.
В результате хлопка бытового газа в двух подъездах обрушились четвертый и пятый этажи.
Пока речь идет об одном <погибшем> человеке. Это мужчина 1974 года рождения, который находился в соседней с эпицентром квартиреговорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".