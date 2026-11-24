Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке на Алтае

После взрыва газа в пятиэтажке на Алтае возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке на Алтае

Москва24 ноя Вести.В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Утром 24 ноября в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда произошел хлопок бытового газа, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах…. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что после взрыва произошел пожар. В результате ЧП есть пострадавшие.