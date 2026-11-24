При взрыве газа на Алтае пострадали 14 человек, развернуты два ПВР

Два ПВР развернуты для жильцов дома в селе Кулунда, где взорвался газ При взрыве газа на Алтае пострадали 14 человек, развернуты два ПВР

Москва24 ноя Вести.По предварительным данным, при взрыве газа в многоквартирном доме в селе Кулунда в Алтайском крае пострадали 14 человек. Для жильцов развернуты два пункта временного размещения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там уточнили, что в доме живут 127 человек. Пока его не обследуют – заходить в здание нельзя.

Пострадавших, предварительно, 14 человек, из которых один человек может находиться под завалами рассказал источник агентства

Ранее в СК сообщили об одном погибшем.

Утром 24 ноября в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда в результате хлопка бытового газа в двух подъездах обрушились четвертый и пятый этажи. Возбуждено уголовное дело.