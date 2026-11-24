Москва24 нояВести.По предварительным данным, при взрыве газа в многоквартирном доме в селе Кулунда в Алтайском крае пострадали 14 человек. Для жильцов развернуты два пункта временного размещения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Там уточнили, что в доме живут 127 человек. Пока его не обследуют – заходить в здание нельзя.
Пострадавших, предварительно, 14 человек, из которых один человек может находиться под заваламирассказал источник агентства
Ранее в СК сообщили об одном погибшем.
Утром 24 ноября в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда в результате хлопка бытового газа в двух подъездах обрушились четвертый и пятый этажи. Возбуждено уголовное дело.