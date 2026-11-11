В Новой Адыгее произошел пожар после падения обломков БПЛА на жилой дом

В Новой Адыгее после падения обломков БПЛА загорелась крыша жилого дома В Новой Адыгее произошел пожар после падения обломков БПЛА на жилой дом

Москва11 ноя Вести.В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате падения обломков БПЛА загорелась кровля пятиэтажного дома. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в MAX.

Пожарные оперативно ликвидировали огонь. Погибшие и пострадавшие отсутствуют.

Сейчас администрация муниципалитета создает рабочую комиссию. Сегодня она совершит поквартирный обход, чтобы выявить пострадавшие квартиры и оценить степень их повреждения отмечается в сообщении

Инцидент произошел ночью 11 ноября. Крышу восстановят в сжатые сроки по договоренности с фирмой-застройщиком.