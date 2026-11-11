Москва11 нояВести.В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате падения обломков БПЛА загорелась кровля пятиэтажного дома. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в MAX.
Пожарные оперативно ликвидировали огонь. Погибшие и пострадавшие отсутствуют.
Сейчас администрация муниципалитета создает рабочую комиссию. Сегодня она совершит поквартирный обход, чтобы выявить пострадавшие квартиры и оценить степень их поврежденияотмечается в сообщении
Инцидент произошел ночью 11 ноября. Крышу восстановят в сжатые сроки по договоренности с фирмой-застройщиком.