В Геленджике после падения обломков БПЛА пожар вспыхнул около Голубой Бухты

В Геленджике после падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве В Геленджике после падения обломков БПЛА пожар вспыхнул около Голубой Бухты

Москва23 сен Вести.В Геленджике после падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве около микрорайона Голубая Бухта. Об этом рассказал глава города Алексей Богодистов.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание … На месте работают пожарные и оперативные службы. Из-за ветра сейчас основная задача - взять огонь в кольцо и не допустить его распространения написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В тушении задействованы 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Отмечается, что пострадавших среди мирного населения нет, объекты инфраструктуры не повреждены.