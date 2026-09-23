Москва23 сенВести.В Геленджике после падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве около микрорайона Голубая Бухта. Об этом рассказал глава города Алексей Богодистов.
В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание … На месте работают пожарные и оперативные службы. Из-за ветра сейчас основная задача - взять огонь в кольцо и не допустить его распространениянаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В тушении задействованы 6 единиц техники и 30 человек личного состава.
Отмечается, что пострадавших среди мирного населения нет, объекты инфраструктуры не повреждены.