Вертолет привлекут к тушению пожара, возникшего в Геленджике после падения БПЛА

Осложнена ситуация с тушением пожара, возникшего в Геленджике после падения БПЛА Вертолет привлекут к тушению пожара, возникшего в Геленджике после падения БПЛА

Москва23 сен Вести.Сильный ветер осложняет тушение пожара, вспыхнувшего в лесном массиве Геленджика после падения фрагментов БПЛА. К ликвидации возгорания будет привлечен вертолет. Об этом рассказал мэр города Алексей Богодистов.

Возгорание в лесном массиве около микрорайона Голубая Бухта произошло вечером 23 сентября.

Работу по тушению пожара осложняет сильный ветер. На утро уже подана заявка на привлечение вертолета для тушения … Техники, людей, водовозок и запаса воды достаточно. Тушение продолжается написал Богодистов в своем канале в мессенджере МАХ

В настоящее время на месте работают 70 человек и 15 единиц техники. Задействованы пожарные и все необходимые службы. К ликвидации мелких очагов подключились волонтеры.