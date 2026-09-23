Москва23 сенВести.Сильный ветер осложняет тушение пожара, вспыхнувшего в лесном массиве Геленджика после падения фрагментов БПЛА. К ликвидации возгорания будет привлечен вертолет. Об этом рассказал мэр города Алексей Богодистов.
Возгорание в лесном массиве около микрорайона Голубая Бухта произошло вечером 23 сентября.
Работу по тушению пожара осложняет сильный ветер. На утро уже подана заявка на привлечение вертолета для тушения … Техники, людей, водовозок и запаса воды достаточно. Тушение продолжаетсянаписал Богодистов в своем канале в мессенджере МАХ
В настоящее время на месте работают 70 человек и 15 единиц техники. Задействованы пожарные и все необходимые службы. К ликвидации мелких очагов подключились волонтеры.