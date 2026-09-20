Москва20 сенВести.Беспилотный летательный аппарат упал на территории Балашихи, сообщил в MAX глава подмосковного городского округа Балашиха Сергей Юров.
В результате произошедшего никто не погиб, проведена частичная эвакуация жильцов.
Встретился с жителями пострадавшего дома 5 на улице Романычева в Новом Павлино. Поврежден фасад, без возгоранияговорится в публикации
Сергей Юров заверил, что жителям поврежденных квартир окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников в Подмосковье погибли два и пострадали 20 человек, повреждены жилые дома и другие объекты.