Москва6 нояВести.Украинские боевики атаковали Республику Адыгея с применением беспилотников, в результате вражеской агрессии пострадал мирный житель, повреждены дома и автомобили. Об этом заявил глава региона Мурат Кумпилов.
Вражеские атаки были отражены ночью и утром 6 ноября.
В ауле Шенджий в результате падения обломков беспилотника пострадал человек. Помощь была оказана на месте, в госпитализации … мужчина не нуждается. Также обломки повредили автомобиль и остекление трех частных домовладенийнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Возле пгт Энем обломки БПЛА оборвали линии электропередач, а также пробили крышу неэксплуатируемого склада.
Работы по устранению повреждений ЛЭП начнутся обследования территории.
Ранее в этот день опасность атаки БПЛА была объявлена по республикам Северного Кавказа.