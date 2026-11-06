Житель Адыгеи ранен в результате атаки дронов ВСУ, также повреждены дома и авто

Житель Адыгеи пострадал в результате атаки БПЛА, также зафиксированы повреждения Житель Адыгеи ранен в результате атаки дронов ВСУ, также повреждены дома и авто

Москва6 ноя Вести.Украинские боевики атаковали Республику Адыгея с применением беспилотников, в результате вражеской агрессии пострадал мирный житель, повреждены дома и автомобили. Об этом заявил глава региона Мурат Кумпилов.

Вражеские атаки были отражены ночью и утром 6 ноября.

В ауле Шенджий в результате падения обломков беспилотника пострадал человек. Помощь была оказана на месте, в госпитализации … мужчина не нуждается. Также обломки повредили автомобиль и остекление трех частных домовладений написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Возле пгт Энем обломки БПЛА оборвали линии электропередач, а также пробили крышу неэксплуатируемого склада.

Работы по устранению повреждений ЛЭП начнутся обследования территории.

Ранее в этот день опасность атаки БПЛА была объявлена по республикам Северного Кавказа.