Москва6 нояВести.Опасность атаки БПЛА объявлена по республикам Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае. Об этом сообщило МЧС по Республике Дагестан.
Опасность атаки БПЛА по республикам Северного Кавказа ... По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытиеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что в регионе возможны перебои в работе мобильного интернета.
Беспилотная опасность объявлена на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополенаписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале в МАХ
При необходимости граждан призвали звонить "112".