Опасность атаки БПЛА объявлена по республикам Северного Кавказа Опасность атаки БПЛА объявлена в СКФО

Москва6 ноя Вести.Опасность атаки БПЛА объявлена по республикам Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае. Об этом сообщило МЧС по Республике Дагестан.

Опасность атаки БПЛА по республикам Северного Кавказа ... По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что в регионе возможны перебои в работе мобильного интернета.

Беспилотная опасность объявлена на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале в МАХ

При необходимости граждан призвали звонить "112".